Пекин, , 08:57 — REGNUM После того, как китайские власти подвергли штрафу компанию Alibaba, основанную бизнесменом Джеком Ма, состояние последнего выросло на $2,3 млрд. Об этом 13 апреля сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, после штрафа акции Alibaba увеличились в цене на 9,3%, что стало их наибольшим приростом за последние четыре года.

В то же время, в рассчитываемом Bloomberg «Индексе миллиардеров» Джек Ма в настоящее время находится на 25-м месте, его состояние оценивается в $52,1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля власти КНР сообщили о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере $2,78 млрд за нарушение ею антимонопольного законодательства страны.