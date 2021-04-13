Прага, 13 апреля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В сети появилось тизерное изображение рестайлингового кроссовера Skoda Kodiaq. Снимки распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Skoda Тизер обновлённой Skoda Kodiaq

На тизере виден силуэт авто. При этом большая его часть скрыта в темноте. Ожидается, что обновлённый кроссовер будет иметь зауженную головную оптику со светодиодными дневными ходовыми огнями, расположенными по низу фар. Также модель получит рейлинги на крыше, новые боковые зеркала, шестиугольную решётку радиатора с двойными ламелями, а также воздухозаборники c L-образными декоративными вставками.

Полностью дизайн Skoda Kodiaq чешская компания пока не публикует. Также не сообщаются технические параметры новинки. Дата старта продаж автомобиля тоже не называется, однако известно, что до российского рынка рестайлинговый кроссовер должен добраться до конца текущего года.

Ранее компания Skoda представила официальные снимки новой Octavia Sportline. Это авто имеет меньшую цену, чем версия RS. Модель получила косметические изменения.

Читайте также: Skoda расширила моторную линейку Octavia в России