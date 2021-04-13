Уфа, , 08:55 — REGNUM Бывшего главного врача районной больницы в Башкирии обвинили в даче взятки должностному лицу. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году фигурант уголовного дела, занимая должность главного врача Нуримановской ЦРБ, дал поручение своему подчиненному передать 17 тысяч рублей начальнику отдела госкомитета по тарифам Башкирии за непривлечение медучреждения к административной ответственности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал.

«Ранее в отношении получателя взятки вынесен обвинительный приговор», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-главу сельсовета заподозрили в получении взятки.