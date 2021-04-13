Ростов-на-Дону, , 08:50 — REGNUM Аварийный сброс нечистот в реку Темерник зафиксировали инспекторы министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. Нарушителем является ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания», уточнили ИА REGNUM в ведомстве.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Материалы первичной проверки передадут в управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия. Однако снимать с контроля данный вопрос сотрудники минприроды не намерены.

Отмечается, что с 1 января 2021 года компания-нарушитель была переведена в категорию объектов федерального экологического надзора.