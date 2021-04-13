Сеул, , 08:54 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал правительство страны активизировать усилия по решению проблем молодых людей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера.

Данное заявление глава государства сделал 13 апреля в ходе еженедельного заседания правительства.

Президент отметил, что молодёжь переживает самый важный период в своей жизни, а также акцентировал внимание на том, что молодые люди страны больше других страдают от пандемии коронавируса.

Мун Чжэ Ин отметил необходимость принять дополнительные меры в поддержку молодёжи, в частности, расширить предложение жилья и улучшить ситуацию на рынке труда.