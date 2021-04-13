Ставрополь, , 08:50 — REGNUM На Ставрополье в результате превышения должностных полномочий был нанесен ущерб бюджету края на сумму свыше 2,6 млн рублей. В совершении должностного преступления подозревают должностное лицо регионального госучреждения, сообщили 13 апреля в пресс-службе МВД по региону, не называя имени фигуранта дела и названия ведомства.

Однако в ряде СМИ появилась информация о том, что подозреваемая — первый заместитель главы минобразования Ставропольского края Наталья Лаврова. Так, NewsTracker пишет, что она, желая «проявить себя исполнительным работником и показать с хорошей стороны перед зампредом правительства региона Ириной Кувалдиной» подписала фиктивные документы о выделении свыше 2,6 млн рублей на взаимодействие двух подведомственных колледжей.

Издание уточнило, что в самом деле в 2013 году на базе Ставропольского колледжа связи имени А. В. Петрова была создана краевая инновационная площадка в рамках программы «Доступная среда». Цель ее создания — организация опытно-экспериментальных работ при обучении студентов-инвалидов. Однако площадка проработала всего год и была закрыта.

Инновационными работами должен был заниматься Ставропольский колледж вычислительной техники и электроники. Чиновница дала указание ректору одного из колледжей изготовить фиктивный договор, датированный 2015 годом, о совместной работе обоих учебных учреждений.

Колледж электроники должен был проводить инновационные и опытно-экспериментальные работы, на что ему были выделены деньги из краевого бюджета. Но по факту эти работы проведены не были. Данное преступление было выявлено сотрудниками управлений МВД и ФСБ. Следствие устанавливает все обстоятельства его совершения.

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