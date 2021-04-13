Горно-Алтайск, , 08:47 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил о снижении заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, прирост носителей коронавируса за минувшую неделю сократился на 26%.

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«Общее число заболевших с начала пандемии составляет 16 742 человека, выздоровели 16 409 человек, умерли 230 пациентов с коронавирусом, в том числе 206 — от COVID-19, 24 — от иных причин», — добавили в правительстве.

По словам министра здравоохранения региона Анны Григорян, для ковид-пациентов в трёх моногоспиталях республики развёрнуто 170 коек. Из них заняты в настоящее время 52%, или 81 койка. Остальные активные носители лечатся в амбулаторном режиме.

Глава региона также подчеркнул, что главной задачей властей остаётся массовая вакцинация жителей. По его словам, до её завершения профилактические меры будут сохраняться. Добавим, что по ситуации на 12 апреля в республике привились более 12,9 тыс. человек, из них 8,6 тыс. завершили двукратную иммунизацию.

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