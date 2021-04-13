Оттава, , 08:49 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» обыграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль Брэди Ткачук (12-я минута, в большинстве и 57-я, при игре 4×4), Коннор Браун (19-я) и российский нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов (51-я).

У «Виннипега» шайбы забили Кайл Коннор (6-я, в большинстве) и датский нападающий Николай Элерс (9-я).

Российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, этой победой «Оттава» прервала свою серию из четырех подряд поражений и в следующем матче 15 апреля снова сыграет с «Виннипегом», который этим поражением прервал свою серию их трех подряд побед.