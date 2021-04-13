Казань, , 09:02 — REGNUM В Казани по программе «Наш двор» капитально отремонтируют территории 408 домов, ожидающие улучшения десятилетиями. В этом году на эти цели выделяется 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Во дворах с наступлением благоприятных погодных условий заменят асфальтобетонные покрытия на общей площади в 520 тыс. кв. метров. По 165 млн рублей выделяется на уличное освещение и малые архитектурные формы. Жителям каждого двора перед началом работ для обсуждения представят детальный план-схему благоустройства.

В прошлом году на ремонт казанских дворов направлялось 2,7 млрд рублей. Таким образом, финансирование данной программы в 2021 году сократится на 400 млн рублей. Благоустроили дворы 460 многоквартирных домов, заменили асфальт на 700 тыс. кв. метрах, установили 2,2 тыс. энергоэффективных светильников, около 2,5 тыс. малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году в программу капремонта многоквартирных домов вошли 948 домов в 41 муниципальном образовании.

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