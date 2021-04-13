Дублин, , 08:48 — REGNUM Рекомендацию об использовании вакцины британо-шведской компании AstraZeneca только для лиц старше 60 лет дал Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC). Об этом 13 апреля сообщается в пресс-релизе NIAC на сайте комитета.

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По данным NIAC, консультативный комитет предложил перестать делать прививки препаратом AstraZeneca лицам моложе 60 лет, включая людей с сопутствующими заболеваниями, которые приводят к осложнениям при COVID-19.

В то же время, данное решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) включило образование тромбов при применении данного препарата в список редких побочных эффектов от него.

Также отмечается, что NIAC дал рекомендацию вводить вторую дозу препарата Vaxzevria тем людям, у которых были необычные побочные эффекты в виде образования тромбов после введения первого компонента.

«Все разрешенные вакцины против COVID-19 — Pfizer, Moderna и AstraZeneca, а также недавно одобренная вакцина Janssen — (подразделения американской компании Johnson & Johnson) — продемонстрировали высокую эффективность и способны предотвратить госпитализации и тяжелое течение заболевания, вызываемого COVID-19», — уточнила при этом глава NIAC, профессор Карина Батлер.

Отметим, на сегодняшний день в Ирландии выявлено за весь период пандемии свыше 241,3 тыс. носителей коронавируса.