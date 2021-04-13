Москва, , 08:45 — REGNUM В поликлиниках Москвы стартовал пилотный проект. Пациентам будет помогать голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, сообщается на портале мэра столицы.

Чат-бот перед приемом к врачу-терапевту будет собирать жалобы пациентов поликлиник на самочувствие по телефону. Информация будет автоматически передаваться в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Благодаря предварительному опросу о состоянии здоровья врач во время приема сможет больше времени уделить осмотру пациента и общению с ним. Пилотный проект запущен в пяти взрослых поликлиниках Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, чат-бот в поликлиниках Москвы внедряется для того, чтобы облегчить работу врачей.

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