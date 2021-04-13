Москва, , 08:47 — REGNUM В Нагорном Карабахе с начала осуществления миротворческой миссии российские сапёры очистили от мин и снарядов около 2000 гектаров территории и 605 километров дорог. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очищено 1960 га территории, 605 км дорог, 1692 здания, в том числе 30 социально значимых объектов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Всего было обнаружено и обезврежено 25 484 взрывоопасных предмета — артиллерийских снарядов, мин и других.

Отмечается, что в настоящее время российские сапёры проводят очистку от взрывоопасных предметов сельскохозяйственных угодий вблизи города Мардакерт, где во время военного конфликта располагались артиллерийские позиции. За несколько дней миротворцы обнаружили и обезвредили на этой территории более 50 крупнокалиберных снарядов. После того, как разминирование будет завершено, жители Мардакертского района смогут начать весенние сельскохозяйственные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставили в населённый пункт Ханацах Аскеранского района гуманитарную помощь, переданную российскими благотворительными фондами и общественными организациями, а также обеспечили восстановление газовой магистрали на линии разграничения вблизи города Шуша.

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