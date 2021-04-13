Москва, , 08:44 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил на тему трещины в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), передает Первый канал.

Рогозин стал участником передачи «Вечерний Ургант». Глава Роскосомоса предположил, что трещина могла появиться из-за попытки инопланетян войти на МКС.

«Вы не поверите — инопланетяне! Стучались. Им не открывали, решили другим образом войти», — пошутил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков загерметизировали трещины в корпусе модуля «Звезда» Международной космической станции.

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