Тегеран, 13 апреля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Россия движется к отказу от доллара при расчётах с партнёрами и к отказу от подконтрольных Западу платёжных систем. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью иранскому агентству IRNA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Он подчеркнул, что Москва считает важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Это шаги в направлении постепенной дедолларизации национальных экономик, переход к взаимным расчётам в валютах, альтернативных доллару, отказ от международных платежных систем.

«В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — пояснил Лавров.

Россия, добавил он, продолжит выступать против санкционной политики США, то есть против любых односторонних ограничений. Эту позицию Москвы широко поддерживают в мире.

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