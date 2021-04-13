Новосибирск, , 08:46 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей руководству «Церкви последнего завета» («общины Виссариона») Сергею Торопу (Виссариону), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Об этом говорится на сайте суда.

«Продлён срок содержания под стражей в отношении Ведерникова В.О., на три месяца, а всего до девяти месяцев 23 суток, то есть до 15 июля 2021 года, Редькина В.В., на три месяца, а всего до девяти месяцев 23 суток, то есть до 15 июля 2021 года, Торопа С.А., на три месяца, а всего до девяти месяцев 23 суток, то есть до 15 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова арестовали в сентябре 2020 года в Красноярском крае — по подозрению в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

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