Джакарта, , 08:41 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Германию стать партнером в реализации цифровой трансформации в Индонезии, сообщает Antara.

«Я хочу пригласить Германию стать партнером в реализации цифровой трансформации в Индонезии. Индонезия подготовила дорожную карту для реализации Making Indonesia 4.0», — заявил глава государства в Джакарте.

Джоко Видодо сообщил об этом на открытии выставки промышленных технологий Hannover Messe 2021.

«В 2030 году число людей трудоспособного возраста в Индонезии вырастет вдвое, задача состоит в подготовке человеческих ресурсов, способных решать будущие задачи», — заявил президент Индонезии.

Президент Индонезии считает, что Германия может поддержать укрепление человеческих ресурсов Индонезии за счет развития профессионального образования, усиления исследований и укрепления технологических университетов.

Партнерство между Индонезией и Германией для будущего «зеленого» развития является одним из приоритетов.

«Я ценю немецкую инициативу по «зеленой» инфраструктуре стоимостью 2,5 млрд евро. Ожидается, что эта программа будет поддерживать развитие «зеленой» инфраструктуры в Индонезии», — подчеркнул президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийские швейные компании и южноафриканские малые и средние предприятия работают вместе над созданием партнерской текстильной компании Pan Africа.

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