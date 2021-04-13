Уфа, , 08:43 — REGNUM Вакцина от COVID-19 входит в ту категорию лекарственных препаратов, которые не нарушают пост. Об этом 12 апреля сообщил глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур хазрат Биргалин на пресс-конференции, посвященной месяцу Рамадан.

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12 апреля после заката солнца наступает месяц Рамадан.

По словам, Айнура хазрат Биргалина, богословы и ученые считают, что пост нарушают лекарства, богатые питательными веществами, например, глюкоза. При этом вакцина от COVID-19 не нарушает пост.

«Если это лекарство, то это не портит пост. Вакцина от COVID-19 как раз входит в эту категорию. Вакцинация — не против поста», — подчеркнул он.

Глава Духовного управления мусульман Башкирии сообщил, что верующие могут прививаться вечером, такая договоренность есть с министерством здравоохранения региона (прививки в некоторых пунктах вакцинации можно будет ставить до 21−00 часа).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 12 апреля в Башкирии 108 534 желающих завершили вакцинацию от COVID-19.