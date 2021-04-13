Красноярск, , 08:40 — REGNUM За год (март 2021 года к марту 2020 года) в Красноярском крае индекс потребительских цен составил 105,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в Красноярскстате.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

В группе продовольственных товаров значительнее всего подорожали картофель (на 94,1%), столовая свёкла (на 40,9%), сахар-песок (на 36,6%), куриные яйца (на 36,6%), икра лососевых рыб (на 32,7%), подсолнечное масло (на 32,3%), гречневая крупа (на 31,6%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 29,1%), бананы (на 27,6%), морковь (на 25,3%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожала металлочерепица (на 48,6%). Золотые обручальные кольца выросли в цене на 43,1%, одноразовые шприцы — на 31,4%, газовое моторное топливо — на 29,9%, медицинский термометр электронный стандартный — на 29,6%.

В то же время чеснок подешевел на 17,5%, белокочанная свежая капуста — на 13,5%, полёт в салоне экономического класса самолета — на 12,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, за месяц в Красноярском крае цены на потребительском рынке увеличились на 0,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае значительно подорожало газовое моторное топливо