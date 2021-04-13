Ростов-на-Дону, , 08:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону открыли ещё один мобильный пункт вакцинации. Желающих получить прививку от COVID-19 ждут на базе центра социального обслуживания населения Первомайского района, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Приём добровольцев ведётся на улице Киргизской, 12. Кабинет открыт ежедневно с 10:00 до 13:00 мск. Участников прививочной кампании осмотрит медицинский работник.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развёрнуто более 300 пунктов вакцинации от COVID-19. Число прививочных кабинетов в случае необходимости может быть увеличено.