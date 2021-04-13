13 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 10:00 — REGNUM Выставка «Горизонт событий», посвященная 60-летию первого полета человека в космос, открылась в музее города Королева в отделе «Новейшая история города». Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

На выставке «Горизонты событий» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Татьяна Сириус. Гагарин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Татьяна Сириус. Королев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Куратор Юлия Филатова на выставке «Горизонты событий» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Художница Александра Алексеева у своих работ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Молодые художники представили работы, в которых старались переосмыслить время, прошедшее после первого полета человека в космос. То, как человек воспринимает события, произошедшие 60 лет назад, в современном мире. На экспозиции выставлены работы, сделанные в разной технике. Это живопись, графика, коллаж, шамот и другие техники.

Работа Александры Алексеевой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Горизонты событий» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Художница Ксения Калинкина рассказывает о своих работах «Солнце» и «Луна» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Горизонты событий» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Название «Горизонт событий» выбрано не случайно. В астрофизике есть понятие «точка невозврата», когда тело попадает в черную дыру, в какой-то момент оно уже не может оттуда вернуться. Тот момент, когда события, происходящие вовне, перестают влиять на наблюдателя.

Художница Youka у своей работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы художницы Youka Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Фрагмент работы художницы Youka Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы же хотим, чтобы все события, которые происходят в космосе и в жизни, влияли на нас и на наше творчество. Чтобы мы чувствовали подъем, как раньше было, когда человек впервые полетел в космос, как было это в фильмах. Чтобы тема космоса вдохновляла не только художников. И чтобы тема сейчас не гасла, а продвигалась дальше», — поделилась куратор Валерия Петрова.

На выставке «Горизонты событий» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Горизонты событий» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Хочется, чтобы тема космоса не гасла, как пылью покрытое событие 60-летней давности. Чтобы и сейчас достижения русских космонавтов вдохновляли так же, как раньше. Город Королёв плотно завязан на космической теме. Тема космоса поднята для того, чтобы молодое поколение гордилось космонавтами, которые сейчас полетели на МКС, и развивало тему так же, как наши предки. Очень жалко потерять то, что приобретено нами ранее», — добавила куратор Наталья Стрелецкая.

На выставке «Горизонты событий» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Горизонты событий» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Работы «Гагарин» и «Королев» — это часть новой серии работ 2021-го, где совмещены традиционная техника живописи, абстракция и коллаж. Для портретов чаще всего используются карты местности, где персонаж был рожден или имел тесные связи с этой территорией. Серия работ стремится исследовать связь человека и место его рождения и/или проживания, которое непосредственно дало отпечаток на развитие личности. Для портрета Гагарина использованы карты звездного неба, а для портрета Королева использованы карта неба и чертеж ракеты Восток-1, которая спроектирована для первого полета в космос, который совершил Гагарин», — отмечает художница Татьяна Сириус из города Гусь-Хрустальный.

Работа Дмитрия Лиховцева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«12 апреля 1961 года человек совершил первый полет в космос, это был прорыв в области науки и техники. У человека появилась новая цель — покорение космоса. Композиция «К звёздам» олицетворяет мечту человечества о космических полетах», — отмечает художник Дмитрий Лихачёв, говоря о своей работе.

На выставке «Горизонты событий» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит до 30 мая 2021 года в здании ЦДК имени Калинина, в музейном отделе «Новейшая история города». По адресу Московская область, город Королев, улица Терешковой, дом 1.