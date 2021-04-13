Ханты-Мансийск, , 08:39 — REGNUM В Югре открылся первый в регионе центр временного пребывания мигрантов. Об этом сообщает портал «Открытый регион — Югра».

Центр для мигрантов открылся в Сургуте по инициативе национально-культурного таджикского центра «Вахдат». Предприниматель Эминджон Абдуллаев арендовал для центра здание и сделал в нем ремонт за свой счет. Пребывание в центре обойдётся мигранту в 100 рублей за сутки.

Помещения центра рассчитаны для одновременного пребывания здесь 50 человек. Мужские и женские комнаты разделены, есть помещения для семей. Организована и молельная комната.

В Югру на заработки ежегодно приезжают примерно 15 тысяч мигрантов, сообщил руководитель таджикского национально-культурного центра «Вахдат» Файзуло Аминов. Их судьба на чужбине складывается по-разному. И организация центров временного пребывания, правильная миграционная политика, считает Аминов.