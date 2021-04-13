Киев, , 08:40 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 11 680 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 13 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране госпитализировали 2334 человека, 457 пациентов скончались от последствий заражения.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Киеве и Харьковской области — 1503 и 904.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 872 785 случаев заражения коронавирусом, а также 37 758 летальных случаев.

Сутками ранее в стране подтвердили 7856 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а также 287 смертей, вызванных последствиями заражения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила о начале вакцинации жителей Украины от COVID-19 китайской вакциной от компании Sinovac.

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