Улан-Удэ, , 08:35 — REGNUM В Бурятии за несоблюдение противоэпидемических требований к административной ответственности привлечены 789 организаций. Всего мобильными группами с 21 октября 2020 года по настоящее время составлено более 13,1 тыс. протоколов о нарушениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По мнению зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского, непрерывная работа по выявлению нарушений создаёт основной фактор для сдерживания коронавируса.

«И это подтверждает статистика. С момента усиления контрольных мер мы имеем устойчивое снижение заболеваемости. В октябре ежедневный прирост составлял почти 300 случаев, сейчас ежедневно регистрируется в среднем 45 новых случаев», — отметил чиновник.

В связи с этим он призвал не ослаблять профилактическую работу даже в районах, где прирост снизился до нуля.

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