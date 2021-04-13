Дублин, , 08:35 — REGNUM Жители Ирландии в возрасте младше 60 лет не должны прививаться препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Об этом говорится в рекомендательном письме Национального консультативного комитета по иммунизации республики (NIAC), опубликованном 12 апреля на его сайте.

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Кроме того, в NIAC рекомендовали отказаться от второй прививки лицам, у которых после первого укола наблюдались необычные побочные эффекты в виде тромбоза. Документ был выпущен на основании заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), включившего образование тромбов в перечень побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

В комитете также отметили, что для вакцинации жителей Ирландии всех возрастов можно использовать препараты других фирм.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля ирландский департамент здравоохранения объявил, что в стране от коронавирусной инфекции привились более 900 тысяч человек, что составляет около 18 процентов от всего населения республики. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 270 тысяч жителей Ирландии.

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