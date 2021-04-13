Москва, , 08:35 — REGNUM В марте 2021 года российские дилеры реализовали 824 новых автобуса — на 26% меньше, чем в марте 2020 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В первом квартале текущего года динамика продаж на авторынке в данном сегменте транспортных средств также была отрицательной. Так, в январе — марте в России было куплено 2503 новых автобуса. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всю тройку лидеров по продажам новых автобусов в России занимают отечественные марки. Среди них автобусы: «ПАЗ» (558 ед), «НЕФАЗ» (95 ед.) и «ЛИАЗ» (41 ед.).

Среди моделей на авторынке РФ чаще всего покупали: «ПАЗ 3205» (296 ед.), «ПАЗ 3204» (149 ед.), «ПАЗ 4234» (110 ед.).

Напомним, в феврале нынешнего года в России были реализованы 732 новых автобуса — на 40% меньше, чем в феврале прошлого года.

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