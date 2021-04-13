Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM Синоптики прогнозируют возвращение в Бурятию зимы со снегопадами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, днём 13 апреля местами по республике ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.

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Ветер усилится до 13−16 метров в секунду. Температура ночью опустится до 14−19 градусов ниже ноля. Днём ожидается до 13 градусов тепла.

14 апреля осадки продолжатся, усиливаясь местами до умеренного снегопада.

«Ветер северо-западный 6−11, днем в отдельных районах 15−17 м/с. Температура ночью 0,-5, местами — 10,-15, днем +4,+9, местами +2,-3», — отметили в гидрометцентре.