Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Посол Соединённых Штатов Джон Салливан не будет отозван в Вашингтон в ответ на решение России о приглашении на консультации в Москву посла РФ в США Анатолия Антонова. Об этом заявили несколько высокопоставленных чиновников американской администрации, передаёт CNN.

Читайте также: Послу США нечего делать в России. Надо дать ему ясно это понять

По данным собеседников, администрация Джозефа Байдена недавно приняла решение сохранить назначенного бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом посла США на работе в Москве в обозримом будущем.

«Администрация Байдена «решила, что профессионализм, который Джон Салливан привнёс в эту работу, ценится в период важного политического перехода в США и американо-российских отношениях», — прокомментировал бывший посол США в России Джон Теффт. — Эти переходы могут занять много времени, что работает в ущерб нашей последовательной внешней политике».

В свою очередь в Госдепе США заявили, что у них нет планов отзывать посла Салливана. В ведомстве подчеркнули, что проделываемая им и другими преданными своему делу дипломатами работа выполняют каждый день, «жизненно важна для продвижения американских интересов и двусторонних отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, действующий посол США в России Джон Салливан занял должность главы дипломатического ведомства в феврале 2020 года.