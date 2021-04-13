Калуга, 13 апреля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Калуге 12 апреля, в день 60-летия полета в космос Юрия Гагарина, в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского открылся Международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На церемонии открытия Международного фестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский».

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По словам организаторов, задача фестиваля, помимо открытия новых фильмов о космосе, состоит в популяризации всех направлений науки и искусства, связанных с космосом, в укреплении традиций международного диалога ученых и кинематографистов, а также в сохранении исторической памяти и гордости за великие космические свершения. На церемонии президент фестиваля заслуженный артист Российской Федерации Игорь Угольников заявил:

«Я счастлив, что фестиваль стартует именно в Калуге, в музее, где, возможно, на этом самом месте сто лет назад Константин Эдуардович Циолковский предположил, что наша с вами уютная планета — лишь колыбель для человечества. А дальнейший путь должен быть проложен к звездам. Я надеюсь, что наш фестиваль станет еще одной ступенькой на звездном пути». МКФ «Циолковский» проводится с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке Минкульта России, правительства Калужской области, Госкорпорации «Роскосмос», Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, коммерческих и общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Циолковский» познакомит зрителей с современными российскими и зарубежными фильмами, связанными с космосом и его освоением. Основными фестивальными площадками станут Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и Инновационный культурный центр. Программа кинофестиваля включает показы конкурсных художественных, документальных и короткометражных фильмов, в том числе телестудии «Роскосмос», специальную программу полнокупольного кино для планетария, ретроспективы лучших отечественных и зарубежных «космических» кинолент, лекции, творческие встречи, мастер-классы и круглые столы с привлечением известных кинематографистов, космонавтов и представителей научного сообщества.