Париж, , 08:28 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 8,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 апреля сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 8536 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 067 216.

Также уточняется, что за этот же период во Франции от COVID-19 скончались 385 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 99 163.

В то же время, в стране на данный момент вакцинацию от нового заболевания прошли 10 814 693 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Франции официально рекомендовало людям с ослабленной иммунной системой, аутоиммунными заболеваниями, трансплантацией или на диализе прививаться от COVID-19 тремя дозами вакцины.