Москва, , 08:26 — REGNUM Роспотребнадзор за 2020 год изъяла из торгового оборота и уничтожила 23 тонны некачественных кондитерских изделий (за 2019 год — 119 тонн), сообщили в пресс-службе ведомства.

За год по разным показателям было исследовано более 75 тыс. проб кондитерских изделий. Выявлены множественные несоответствия нормативным требованиям.

Специалистами Роспотребнадзора обнаружены токсичные элементы, пестициды, микотоксины, плесень дрожжи, патогенные микроорганизмы и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России возможен рост цен на кондитерские изделия.

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