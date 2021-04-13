Казань, , 08:38 — REGNUM Ряд проектов строительства в историческом центре Казани рассмотрел глава Татарии Рустам Минниханов во время выездного совещания комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

Первый объект — территория по улице Подлужная. Здесь запланировано строительство многоуровневого паркинга на 200 машино-мест.

Второй — строящийся жилой комплекс на пересечении улиц Бутлерова и Маяковского. Комплекс состоит из двух блоков и включает в себя подземную парковку. Объект будет выдержан в стиле 19 века.

Еще один жилой комплекс возведут после рекомендаций понизить этажность на улице Островского. Здесь появятся 7 домов на 1,5 тыс. жителей.

Двухэтажный комплекс творческих мастерских задуман по улице Ахтямова. Объект построят с применением элементов исторической промышленной архитектуры. Здесь откроют мастерские архитекторов и шоурум.

Административное здание по улице Назарбаева свяжут с объектами окружающей застройки.

Помимо этого, на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» планируют реализовать два проекта. Один из них — интерактивный научный центр «Дом занимательной науки и техники», в котором дети смогут в игровой форме изучать основы электротехники, инженерии и механики, а также конструировать собственных роботов. Второй — мультимедийный развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк». В павильоне установят 18 интерактивных аттракционов, в основе которых самые передовые технологии. Оба проекта получили поддержку и одобрение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии инвентаризация выявила 971 неиспользуемый объект недвижимости площадью 300 тыс. квадратных метров, находящиеся в муниципальной собственности и 237 неиспользуемых объектов недвижимости площадью 99 тыс. квадратных метров — в республиканской собственности.

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