Москва, , 08:25 — REGNUM Воздушное сообщение России с Турцией и Танзанией решено приостановить до 1 июня из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга в Доме правительства.

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Ограничение на регулярные и чартерные рейсы начнёт действовать с 15 апреля. На взаимной основе Россия и Турция сохраняют два рейса в неделю: Москва — Стамбул и Стамбул — Москва. Также будут производиться вывозные рейсы и рейсы, необходимые для строительства АЭС в Турции. Оперативный штаб РФ по борьбе с распространением коронавируса, заверила Голикова, будет внимательно отслеживать ситуацию в Турции и Танзании. Если обстановка там стабилизируется, российских граждан проинформируют о возможности покупать туры в эти страны.

Туроператорам рекомендовано приостановить продажу билетов в эти страны на указанный период, а гражданам, уже купившим туры, — сменить направление или даты.

После решения оперативного штаба авиакомпания S7 приостановила все рейсы в Турцию. Регулярные рейсы в эту страну осуществляют ещё семь российских перевозчиков: «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Nordwind, Utair, Azur Air и «Уральские авиалинии».