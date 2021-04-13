Чебоксары, 13 апреля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Чувашии посевная кампания начнётся ориентировочно в третьей декаде апреля, что соответствует среднемноголетним значениям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на планёрке в правительстве замминистра сельского хозяйства Инна Волкова.

Cap.ru Данные минсельхоза Чувашии

По её словам, в 2021 году из-за погодных условий к подкормке аграрии приступили 7 апреля, в то время как в 2020 году — 14 марта.

«Ожидаемый срок начала выхода на посевную — третья декада апреля», — отметила замглавы минсельхоза республики.

В ведомстве также сообщают, что состояние озимых зерновых культур в республике оценивается как хорошее и удовлетворительное: в том числе 66,1% — как хорошее, 31,9% — как удовлетворительное, 2% — как плохое. По данным минсельхоза, неудовлетворительное состояние озимых выявлено только в четырёх районах: Алатырском (доля 18,4%), Янтиковском (11,5%), Батыревском (5,1%) и Ядринском (2,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, под урожай 2021 года посеяно более 100,5 тыс. гектаров озимых зерновых.