Улан-Удэ, , 08:21 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, больные также страдали сопутствующими патологиями.

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Таким образом, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 808 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 36 636 (+40 за сутки). Из них к настоящему времени выздоровели 35 076 (+52) человек. На лечении в стационарах остаются 432 пациента.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 630 коек, занято — 432, свободно — 198 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,6%. Амбулаторное лечение проходят 320 пациентов с COVID-19», — добавили в штабе.