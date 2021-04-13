Нур-Султан, , 08:21 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 384,3 тыс. человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

За минувшие сутки, 12 апреля, прививки получили 46 тыс. человек, в том числе 9,8 тыс. — в Алма-Ате, 7,1 тыс. — в Алма-атинской области, 4,2 тыс. — в Чимкенте. Второй компонент вакцины получили 46 тыс. человек (0,6% населения).

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация в Казахстане началась 1 февраля. Позднее, 1 апреля, президент республики Касым-Жомарт Токаев раскритиковал министра здравоохранения Алексея Цоя занизкие темпы вакцинации.

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