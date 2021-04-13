, 08:21 — REGNUM В Югре мужчина спалил четыре автомобиля, желая отомстить новому другу возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Горящая машина Richard Hopkins

Как ранее сообщалось, возгорание нескольких автомобилей, припаркованных возле жилого дома по ул. Привокзальная в городе Сургуте, произошло рано утром 11 апреля. После тушения пожара, полицейские выяснили, что неизвестный гражданин поджёг два автомобиля. Пламя перекинулось на соседние машины. Три иномарки сгорели полностью и восстановлению не подлежат, четвёртой машине требуется дорогостоящий ремонт. Ущерб от пожара — свыше трёх миллионов рублей.

Поджигателем оказался 47-летний сургутянин. Он признался в содеянном, пояснив свой поступок ревностью. Он хотел сжечь автомобиль мужчины, к которому ушла возлюбленная. Подпалив первый автомобиль, он понял, что перепутал машины. Второе транспортное средство точно принадлежало сопернику. Однако огонь распространился на рядом стоящий транспорт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).