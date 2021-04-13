Вена, , 08:24 — REGNUM Сразу после аварии на ядерном объекте в Натанзе начали менять поврежденные центрифуги по обогащению урана и в том числе — на более мощные. Об этом 13 апреля сообщил постпред страны при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади на своей странице в соцсети Twitter.

«Процесс замены поврежденных центрифуг, в том числе таким же оборудованием с большей мощностью, немедленно начался», — говорится в его сообщении.

Также постпред Ирана уточнил, что Тегеран отреагирует на произошедшее путем принятия соответствующих мер, о чем будет сообщено МАГАТЭ на текущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля глава Иранской организации по атомной энергии (AEOI) Али Акбар Салехи заявил об обнаружении признаков того, что недавний инцидент на ядерном объекте в Натанзе был актом саботажа, при этом вызванное им отключение электроэнергии было устранено.