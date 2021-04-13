Новошахтинск, Ростовская область, 13 апреля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Супругам, проживающим в Новошахтинске Ростовской области, предъявлено обвинение в истязании шестилетней девочки, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Детское насилие

24-летняя мать ребёнка и 23-летний отчим регулярно били девочку, ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Супруги арестованы.

Расследование уголовного дела продолжается.