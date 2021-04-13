Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM В Бурятии завершился сбор денег на покупку препарата для четырёхмесячной девочки, страдающей спинально-мышечной атрофией первого типа (СМА-1). Для покупки спасительного препарата «Zolgensma» требовалось 160 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Родители девочки объявили сбор средств среди жителей. На помощь откликнулись множество простых людей, блогеров и политиков. Однако денег всё равно не хватало. Некоторые даже предлагали отменить в Улан-Удэ празднование дня города, а деньги направить на лечение девочки. Однако 12 апреля стало известно, что недостающая сумма материализуется фактически одномоментно.

Мажоритарный акционер проекта строительства Озерного горно-обогатительного комбината в Бурятии Владислав Свиблов сообщил главе региона Алексею Цыденову и родителям девочки о решении зарегистрироваться в посёлке Озерный Еравнинского района. При этом он предложил использовать часть средств НДФЛ на лечение ребёнка.

«С Бурятией мы вместе надолго, поэтому считаю нужным стать своим и по паспорту — в первую очередь, для того, чтобы налоги с декларируемых мною доходов поступали в бюджет республики», — отметил он.

Родители ребёнка, как они сами отметили в соцсетях, на встрече хотели рыдать от счастья.

«Но Алексей Самбуевич (глава Бурятии, прим. ИА REGNUM) сказал не плакать, я держала себя в руках… Мы пообщались, мне просто хотелось там упасть и плакать от счастья. Это просто сказка какая-то», — призналась мать Дарима Гармаева.