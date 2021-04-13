Москва, , 08:16 — REGNUM Высказывание президента Украины Владимира Зеленского по поводу советского космонавта Юрия Гагарина назвал очередной попыткой Киева использовать достижения СССР в своих целях российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал 12 апреля в своем телеграм-канале.

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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике напомнил, что украинский глава уже делал схожее заявление, касающееся совестного академика Сергея Королёва.

«Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но объявить еще и Гагарина украинцем — вслед за академиком Королёвым, с 20 лет учившимся и работавшим в России — никак не получается», — отметил Пушков.

Парламентарий подчеркнул, что действующие власти Украины ведут политику на уничтожение памяти об СССР, а, значит, не имеют прав на подобные высказывания.

«К тому же нынешние украинские власти, проклинающие СССР и уничтожающие всяческое о нем упоминание, вообще не имеют права пытаться присоседить «свою» Украину к советским достижениям. Так что пусть Зеленский не суетится: не имеет нынешняя Украина никакого отношения к полету Гагарина», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Владимир Зеленский заявил, что без Украины первый полет человека в космос «был бы невозможен». В ответ на это высказывание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в освоении космоса принимали участие все республики Советского Союза.

Она также отметила, что украинским конструкторам «ничего не мешает… покорять космические просторы». Вместе с тем Захарова констатировала, что пока у Украины нет достижений в этом вопросе, разве что лишь «в мечтах».

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