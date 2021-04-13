Москва, 13 апреля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Высказывание президента Украины Владимира Зеленского по поводу советского космонавта Юрия Гагарина назвал очередной попыткой Киева использовать достижения СССР в своих целях российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал 12 апреля в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике напомнил, что украинский глава уже делал схожее заявление, касающееся совестного академика Сергея Королёва.

«Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но объявить еще и Гагарина украинцем — вслед за академиком Королёвым, с 20 лет учившимся и работавшим в России — никак не получается», — отметил Пушков.

Парламентарий подчеркнул, что действующие власти Украины ведут политику на уничтожение памяти об СССР, а значит, не имеют прав на подобные высказывания.

«К тому же нынешние украинские власти, проклинающие СССР и уничтожающие всяческое о нем упоминание, вообще не имеют права пытаться присоседить «свою» Украину к советским достижениям. Так что пусть Зеленский не суетится: не имеет нынешняя Украина никакого отношения к полету Гагарина», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Владимир Зеленский заявил, что без Украины первый полет человека в космос «был бы невозможен». В ответ на это высказывание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в освоении космоса принимали участие все республики Советского Союза.

Она также отметила, что украинским конструкторам «ничего не мешает… покорять космические просторы». Вместе с тем Захарова констатировала, что пока у Украины нет достижений в этом вопросе, разве что лишь «в мечтах».