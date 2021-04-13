Джакарта, , 08:16 — REGNUM Индонезийские швейные компании и южноафриканские малые и средние предприятия работают вместе над созданием партнерской текстильной компании Pan Africa, сообщает Antara.

«Создание завода с привлечением местных ресурсов является наиболее ощутимой формой двустороннего сотрудничества», — заявил посол Индонезии в ЮАР Салман Аль Фариси.

«С упором на аспекты расширения прав и возможностей малого бизнеса, эта модель партнерства, на мой взгляд, может быть реализована на нетрадиционных рынках в африканском регионе», — отметил посол во время церемонии открытия компании Pan Africa.

Салман Аль Фариси высоко оценил создание Pan Africa, которое он назвал идеальной формой взаимовыгодного партнерства.

Pan Africa — это совместное предприятие ведущей швейной компании Индонезии Pan Brother и южноафриканской Faithfulness.

Читайте также: Платную дорогу в Индонезии назвали именем наследного принца Абу-Даби