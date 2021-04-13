Оттава, , 08:15 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 10 859 и превысило 1,071 млн. Об этом 13 апреля сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 1 071 016.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 23 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 23 356.

Кроме того, отмечается, что на данный момент в стране 972 525 человек вылечились от нового заболевания.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Онтарио (391 099 заразившихся), Квебек (327 982) и Альберта (162 038).

Отметим, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 7,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.