Сеул, , 08:17 — REGNUM Объём денежной массы Южной Кореи в национальном определении (денежный агрегат M2) в феврале 2021 года составил 3,27 квдрлн вон (~$2,9 трлн), что на 1,3%, или 41,8 трлн вон (~$37,07 млрд), больше по сравнению с январем текущего года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, темпы роста показателя являются самыми высокими с декабря 2001 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 10,7%.

Сберегательные вклады увеличились на 9,2 трлн вон (~$8,1 млрд), а депозиты до востребования — на 11 трлн вон (~$9,7 млрд).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.