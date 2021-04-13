Южно-Сахалинск, , 08:09 — REGNUM В Южно-Курильске приостановили поски пропавшего рыбака из-за погодных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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В понедельник 12 апреля спасатели обследовали пешком 10 км береговой полосы от бухты Первухина до мыса Спиридонова, а также на квадроциклах — 60 км от бухты Первухина до заставы Алехина.

Всего за два дня поисков обследовано уже три кв. км морской акватории и 74 км береговой полосы. Пока поиски не принесли никаких результатов и будут продолжены, когда позволит погода.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля на Сахалине в 15 км от Южно-Курильска в районе мыса Столбчатый волной в море смыло рыбака.