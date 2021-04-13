Уфа, , 08:11 — REGNUM Мужчина погиб в результате наезда автомобиля на дерево в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что в Белорецке утром 12 апреля на ул. Кирова автомобиль «Skoda Octavia» наехал на дерево. В результате погиб 30-летний мужчина, проживающий в Белорецком районе.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что В Башкирии в результате опрокидывания автомобиля пострадали два ребенка.