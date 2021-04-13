Париж, , 08:10 — REGNUM Французский автопроизводитель Citroen представил кроссовер-лифтбек Citroen C5 X для китайского рынка. Демонстрационное видео с моделью размещено на официальном YouTube-канале компании.

В КНР продажи новинки начнутся в ближайшее время. Европейская же версия автомобиля появится во втором полугодии 2021 года.

Модель оснащена 19-дюймовыми дисками, пластиковым обвесом, а также Х-образными светодиодными фарами. Также авто получило увеличенный дорожный просвет. Длина модели равна 4805 мм, а колёсная база составляет 2785 мм.

Внутри C5 X имеется виртуальная «приборка» с проекционным дисплеем размером семь дюймов, безрамочный тачскрин медиасистемы и небольшой селектор коробки передач.

За доплату покупатель получит кресла с функцией массажера, отделку «под дерево» и люк в крыше.

Ранее компания Citroen представила новую спецверсию ситикара C1 под названием Millenium, которая выделяется матовыми черными колпаками колесных арок Urban Ride, обивкой салона Urban Ride Collection 2 и рулевым колесом, обтянутым кожей.

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