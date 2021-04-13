Санкт-Петербург, , 08:16 — REGNUM Сотрудники полиции в Петербурге пришли на помощь двоим мужчинам, которые оказались в Обводном канале и начали тонуть. Причиной инцидента, как нетрудно догадаться, стал алкоголь. Жизнь спасённых сейчас вне опасности.

Обводный канал Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, вечером в минувшую субботу, 10 апреля, у дома 90 по набережной Обводного канала к патрульному наряду ДПС Московского района обратились неравнодушные граждане. Они указали на двух мужчин, которые барахтаются в воде канала и самостоятельно выбраться не могут.

«Из патрульного автомобиля полицейские достали трос для буксировки, после чего лейтенант полиции Тимофей Ломакин перелез через ограду, намотал трос себе на руку и кинул другой конец одному из утопающих, в это время старший лейтенант Леонид Шестихин вызвал экстренные службы. Прохожие не остались в стороне и пришли на помощь полицейским», — рассказали в пресс-службе Главка МВД.

Извлеченным из воды «купальщикам» оказали первую помощь, после чего передали их медикам. Как стало известно, после употребления горячительного одного из мужчин потянуло на подвиги, и он прыгнул в Обводный канал, где начал тонуть. Второй мужчина решил помочь товарищу выбраться, но переоценил свои силы и начал тонуть сам. К счастью, благодаря внимательности прохожих и умению полицейских трагедии удалось избежать.