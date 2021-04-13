Москва, , 08:10 — REGNUM В России учеными зафиксировано ускорение изменения климата. Об этом 13 апреля сообщил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов.

«Недавно был опубликован очередной ежегодный доклад Росгидромета о состоянии климата на территории России в 2020 году. Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений», — приводит его слова РИА Новости.

Также Катцов отметил, что, с учетом данных 2020 года, за последние десять лет температура воздуха выросла на 0,51 °C в России и на 0,18 °C в мире

В то же время, ученый подчеркнул, что не надо быть уверенным в сохранении данной тенденции.

«Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», — добавил он.

Кроме того, Катцов напомнил, что в результате изменения климата становится большее опасных природных явлений, таких как деградация многолетней мерзлоты, сокращение морского льда в Арктике и исчезновение льда на Северном морском пути. При этом учёный указал, что на данный момент актуальной задачей климатологов становится уточнение их прогнозов на тему того, как именно и когда произойдут ожидаемые изменения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 13 апреля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +21…+23 °C.