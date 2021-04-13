Нур-Султан, 13 апреля 2021, 08:07 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с началом священного месяца Рамадан, сообщили 13 апреля в пресс-службе главы государства.
«Для мусульман это период духовного обновления и очищения. Пост Ураза взывает к взаимному уважению и милосердию, прощению и доброте», — говорится в сообщении.
Токаев отметил, что в 2021 году пост проходит в сложных условиях. Он призвал мусульман Казахстана соблюдать санитарные требования и рекомендации духовного управления мусульман республики.
Отметим, священный месяц Рамазан в странах Туркестана пройдет с 13 апреля по 12 мая. В некоторых городах Казахстана введен запрет на массовые молитвы из-за ситуации с коронавирусом.
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